İdlib'te saldırılara dur denilmeli; ölü sayısı 19'a çıktı

Esed rejimi ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenledikleri yoğun saldırıları sürdürüyor 11 sivil daha öldü. Dün geceden itibaren aralıksız süren saldırılarda ölen sivillerin sayısı 19'a çıktı.

Suriye'de Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere saldırıları sürüyor. Öğle saatlerinde düzenlenen saldırılarda 11 sivil vefat etti.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya, Hama'nın "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan kuzey ve batı kırsalında, Latamne, Kefer Zita ve Kifrenbude ilçeleri, Şehrenaz, Eş Şiria, Ez Zekat, Der Sünbül ve Es Sirmani köylerine, İdlib'in güneydoğu ve güneybatısında Kifrenbil ilçesi, Kinsafra beldesi, El Habit, Um En Neyir, Has, Ras El Ayn, El Knidde, Ureynibe, Şinan, Merc ez Zuhur, Marrethırma, El Bara, Martemater ve Abidin köylerine, Halep'in batı kırsalında Kefer Naha ile Zahret El Madain köylerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Merc ez Zuhur'da 2, Marrethırma'da 1, El Bara'da 1, Martemater'de 2, Abidin'de 1, Kefer Zita'da 2, Ez Zekat'da 1, Der Sünbül köyünde 1 olmak üzere toplam 11 sivil vefat etti.

Böylece Esed rejimi ve destekçilerinin dün geceden itibaren düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 8'den 19'a çıktı.

Sivil Savunma (Beyaz baretliler) ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü ve yaralı sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi Merc ez Zuhur, El Bara köyleri ile Kefer Zita ilçesine düzenlenen hava saldırısı ile ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından düzenlediğine işaret ederek, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçakları kalkış yaptı." açıklamasını yaptı.