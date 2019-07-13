İngiltere, Basra Körfezi'ne bir savaş gemisi daha gönderecek

İngiltere, İran'la yaşadığı gerginlik nedeniyle, Basra Körfezi'ne ikinci bir savaş gemisi gönderme planlarını öne çekti. Halen Akdeniz'de olan HMS Duncan gemisinin, gelecek hafta bölgedeki Montrose fırkateynine katılması bekleniyor.

HMS Duncan, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemi boğazdan geçişini yaklaşık 1,5 saatte tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı. İngiliz hükümetinin Basra Körfezi'ne ikinci savaş gemisini gönderme kararı, İran Devrim Muhafızları'nın çarşamba günü bir İngiliz petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engellemeye çalıştığı yolundaki haberleri izliyor. Bu arada İran, geçen hafta İngiltere'nin Cebelitarık'ta alıkoyduğu İran petrol tankerini bırakması çağrısını yineledi. İngiltere tankerin, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurmuştu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İranlı bir yetkili, "İngiltere'yi bu tehlikeli oyuna girmemesi konusunda uyarıyoruz" dedi.

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