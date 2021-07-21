İngiltere'den yasa dışı göçün engellemesi için Fransa'ya 62 milyon euro

Fransa yasa dışı göçmenleri taşıyan teknelerin İngiliz kıyılarına ulaşmasını önlemek için daha fazla polis görevlendirmeyi ve Fransız kıyılarında tespit teknolojisine yatırım yapmayı kabul etti.

Salı günü yaptıkları ortak açıklamada, iki ülke bu konuda anlaştıklarını duyurdu. Bunun karşılığında Birleşik Krallık Fransa'ya bir miktar para ödeyecek ve Fransa'nın kuzey kıyısındaki, Boulogne ve Dunkirk kasabaları arasında ve Dieppe limanı çevresindeki polis kuvvetlerinin sayısı iki katına çıkarılacak. Ayrıca Kanal'ı tehlikeli bir şekilde geçmeye çalışan küçük tekneleri tespit etmek için hava devriyeleri gezecek.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin ve İngiliz mevkidaşı Priti Patel arasındaki görüşmeden sonra, İngiltere'nin 2021 ve 2022 yılları arasında 62,7 milyon € yatırım yaparak Fransa'da daha fazla göçmen kabul merkezinin finanse edilmesi de dahil olmak üzere tedbirlerin finanse edilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Önlemlerin çoğu, Fransız tarafında teknelerin kıyıdan ayrılmasına engel olmakla ilgili ve Fransa, geçen yıldan bu yana 7 bin 500'den fazla insanı taşıyan bota el koyduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Pazartesi günü, kadınlar ve küçük çocuklar da dahil olmak üzere en az 430 göçmenin kanalı geçerek Birleşik Krallık'a ulaştığını ve bunun günlük bir rekor olduğunu söyledi.

Toplanan verilere göre, bu yıl en az 8 bin 452 kişi küçük teknelerle İngiliz Kanalı'nı geçti ve 2020'nin tamamında gerçekleşen kaçak göç rakamları şimdiden aşıldı.

Ülkelerini daha az çekici hale getirmeye çalışacaklar

Açıklamada, İngiltere'nin ülkeyi sığınmacılar için daha az çekici hale getirmek için çalıştığı, yasa dışı göçe ve bunu mümkün kılanlara karşı yaptırımlar gibi önlemler alacağı belirtildi.

Fransa ayrıca İspanya ve İtalya sınırlarında da devriye gezmeleri için daha fazla polis görevlendireceğini açıkladı.