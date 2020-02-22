İngiltere mavi pasaporta geri dönüyor

Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere 30 yıl sonra yeniden mavi pasaporta geçiyor. İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office) mart ayından itibaren yeni pasaportların kullanıma gireceğini açıkladı.

Brexit ile Avrupa Birliği üyeliğini bırakan İngiltere, uzun yıllardır kullanılan bordo pasaportlarını da yenisiyle değiştiriyor. Birleşik Krallık'ta mavi pasaportlar 1921 yılında kullanıma girmiş, 67 yıl sonra, AB üyelerinin daha uyumlu pasaport düzenlemesi kapsamında kullanımdan kaldırılmıştı. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, yeni pasaportların 'ülkenin milli kimliği' ile yeniden buluşacağını söyledi. Mavi pasaportların dönüşünü Brexit yanlıları da talep etmiş ve iktidardaki hükümet de buna olumlu bakmıştı. Passport İndeksi'ne göre dünyada 81 ülke mavi pasaport kullanırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler bordo pasaport kullanıyor. Euronews Türkçe

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