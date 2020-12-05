"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İngiltere ve Mısır arasında iş birliği anlaşması imzalandı

05 Aralık 2020, Cumartesi 20:11
İngiltere ve Mısır'ın, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel konuları içeren iş birliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kahire Büyükelçisi Sir Geoffrey Adams ile Mısır'ın Avrupa'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Badr Abdelatty'in iki ülke arasındaki siyasi ve ticari bağları güçlendirmek için bir anlaşma imzaladıkları belirtildi.

Anlaşmanın, Brexit geçiş sürecinden sonra İngiliz işletmelerinin Mısır pazarına sürekli erişim sağlamalarına ve iki ülke arasındaki yatırımı artırmaya yardımcı olacağı ifade edildi.

İngiltere'nin Mısır ile ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduğunun kaydedildiği açıklamada, anlaşmanın ticaretin yanı sıra siyasi, sosyal ve kültürel bir çerçeve de sunacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Anlaşma sanayi ürünlerinde gümrüksüz ticareti, tarım ve balıkçılık alanlarında ticaretin serbestleşmesini sağlayacak. İki ülke arasındaki toplam mal ve hizmet üretimi 2019’da 3,5 milyar sterlin değerindeydi. Bunu genişletmeye çalışacağız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, anlaşmanın iki ülke arasındaki ortaklığın gücünü ve iş birliğinin önemli konular üzerine inşa edilmesindeki ortak tavrı yansıttığını ifade etti.

Raab, "Daha güçlü ticari bağlar, daha fazla yatırım, ekonomilerimizi büyütecek ve her iki ülkenin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinden kurtulmasına yardımcı olacaktır." İfadelerini kullandı.

AA

Etiketler: İngiltere, Mısır, işbirliği, anlaşma
Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da protestocularla polis arasında arbede çıktı

    Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 46 milyonu aştı

    Türkiye'de 31 bin 896 yeni koronavirüs vakası açıklandı

    İstanbul'da vatandaşlar kısıtlamaya genel olarak uydu

    ABD'de Biden'ın zaferi kesinleşti

    Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısına hapis cezası

    AB, Filistinli çocuğun şehit edildiği saldırının soruşturulmasını istiyor

    Antalya 5,2'lik depremle sallandı

    Arjantin pandemi nedeniyle milyonerlere ek vergi koydu

    Danimarka 10 yıl içerisinde 775 bin elektrikli araç hedefliyor

    Rusya toplu aşılamaya başladı

    Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

    Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 66 milyonu aştı

    İsveç'te koronavirüs aşısı ücretsiz olacak

    BM: 2021 yılı insanlık için bir yıkım yılı olabilir

    Babacan: Ülkeyi yönetenler, bu salgını da kötü yönetti

    Bahreyn, Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi

    DSÖ endişeli

    Macron: Fransa'nın İslam'la sorunu yok

    İsrail, bir Filistinli çocuğu daha şehit etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Algı operasyonlarını boşa çıkarmak için
    Mehmet ÇETİN

    Şimdi Tahmidiye okuma vaktidir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Bütün vebâl başkasına atılıyor!
    Halil ELİTOK

    Gönenli Mehmet Efendi
    Ahmet BATTAL

    Vesayetler bitmez mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Musîbetlerden nasıl kurtulabiliriz?
    H. Muharrem OKUR

    "Mutlaka bu borcu ödeyeceğim"
    Faruk ÇAKIR

    Birlik çok mu zor?
    Genel

    DSÖ endişeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.