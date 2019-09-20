'Irak'ın kalkınmasına destek verin'

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Çinli ve uluslararası şirketlere, Irak'ın kalkınması ve yeniden imarına katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulmehdi, Çin'in Anhui eyaletinde düzenlenen 2019 Dünya İmalat Konferansı'nda konuştu. Ülkesinin bölgede etkin rol oynayabilmesi için Asya ülkeleri özellikle Çin ile güçlü ilişkilere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Abdulmehdi, Irak'ın kalkınmasına ve yeniden imarına katkı sağlamaları için Çinli ve uluslararası şirketlere çağrıda bulundu. Abdulmehdi, konuşmasında Bağdat ve Pekin arasındaki ticaret hacminin yıllık 30 milyar dolar civarında olduğunu hatırlatarak, Irak ve Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi. AA

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