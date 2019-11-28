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28 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Irak'ta kan akmaya devam ediyor

28 Kasım 2019, Perşembe 13:33
Irak'ta güvenlik güçlerinin Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 14 kişi öldü, 80 kişi yaralandı.

2 ayda 300'den fazla insan öldü: Irak’ta neler oluyor?

Zikar emniyeti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zikar vilayetinin merkezi En-Nasıriyye kentinde güvenlik güçleri, sabah saatlerinde 4 gündür araç trafiğine kapalı olan Nasr ve Zeytun köprülerinde kontrolü sağlamak için göstericilere müdahale etti.

Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan arbedede 14 gösterici öldü, 80 gösterici yaralandı.

Göstericiler hükümete yönelik baskıları artırmak amacıyla 4 gündür En-Nasıriyye'deki köprüleri araç trafiğine kapatıyor. 

Emniyet makamlarının da kentte artan gerginliği kontrol altına almak için ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdiği belirtildi.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi öldü, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Açıklanan reform paketlerine ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

AA

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