Irak'taki ABD askeri üssüne saldırı

Irak'ta ABD askeri üssüne roket saldırısı gerçekleştirildi. Musul'un güneyindeki Kayyara hava üssü yakınlarına 17 adet katyuşa roketi atıldı.
Irak Savunma Bakanlığı, Musul'un güneyinde bulunan ABD askeri üssüne roket saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Saldırının can kaybına yol açmadığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Musul'un 70 kilometre güneyindeki askeri hava üssü terör örgütü DAEŞ'ten kurtarıldığı 2016'den beri Amerikan askerlerince kullanılıyor.
NTV