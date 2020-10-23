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23 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

İran ABD'nin Bağdat Büyükelçisini yaptırım listesine aldı

23 Ekim 2020, Cuma 15:45
İran, Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin yaptırım listesine alınmasına karşılık ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile yardımcısı ve Erbil Başkonsolosu Rob Waller'e yaptırım uygulamaya karar verdi.

Tahran yönetimi, ABD'nin, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi ile iki üst düzey Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine almasının ardından karşı hamlede bulundu. 

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran devleti ve halkına karşı terörist faaliyetlerde bulundukları", terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra'ya yardım ettikleri, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde ve İran'a yönelik ambargoda rolleri oldukları gerekçesiyle ABD'li Büyükelçi Tueller ile yardımcısı ve Waller'ın yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin attıkları adımların İran'ın "İnsan hakları ihlalleri ve ABD'nin bölgedeki terörizmiyle mücadele yasası" kapsamında değerlendirileceği ve Tahran yönetimine bağlı ilgili birimlerin bu doğrultuda hareket edeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'a karşı atılan adımlar cevapsız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin, terörle mücadelede uygulanan 13224 nolu Başkanlık Kararnamesi kapsamında yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Diğer yandan, Hizbullah'ın da başta Lübnan olmak üzere birçok bölgede benzer faaliyetler yürüttüğünü ifade eden Pompeo, grup üzerindeki baskıyı artırmak ve finansal ağlardaki faaliyet gösterme kabiliyetini engellemek için Nabil Qaouk ve Hassan Al Bağdadi adlı iki Hizbullah görevlisini de yaptırım listesine aldıklarını belirtmişti.

AA

Etiketler: İran, ABD, Bağdat Büyükelçisi, yaptırım listesi
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