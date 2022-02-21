İran'da askeri eğitim uçağı düştü

İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi vefat etti.

İran medyasına göre, F5 tipi eğitim uçağı Tebriz'de yerleşim bölgesine düştü. Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Bakır Hünerber, uçağın düştüğü bölgede bir otomobile ve öğrencilerin bulunmadığı bir okulun duvarına çarptığını söyledi. Hünerber, uçaktaki iki kişi ile otomobildeki bir kişinin öldüğünü aktardı. İranlı yetkili, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade etti. AA

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