İran'da yabancı aşılar halk üzerinde test edilemeyecek

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den aşı ithalatını yasaklamasının ardından yabancı şirketlerin İran halkı üzerinde Covid-19 aşılarını test etmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

"Yabancı şirketler, İran halkı üzerinde test edilmesi için bize aşı vermek istedi. Ancak Sağlık Bakanlığı bunu engelledi" diyen Ruhani, "Güvenli yabancı aşılar satın alacağız. Çalışanlarımız aşı üretim şirketleri için bir test cihazı olmayacak" ifadelerini kullandı.

İran'ın en yüksek otoritesi dini lider Ayetullah Ali Hamaney cuma günü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere'nin "güvenilmez" olduğunu söyleyerek bu ülkelerin ürettiği aşıların alımını yasaklamıştı.