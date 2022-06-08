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8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İran'dan 'nükleer faaliyet' açıklaması: Kurallara riayet ediyoruz

08 Haziran 2022, Çarşamba 16:20
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, UAEA Yönetim Kuruluna sunulması planlanan taslağa tepki göstererek, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'yı İsrail'in "İran'a yönelik azami baskı politikasına uyumlu hareket etmekle" suçladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, UAEA Yönetim Kuruluna sunulması beklenen taslağa dair değerlendirmelerde bulundu.

İslami, "UAEA'da Yönetim Kuruluna sunulmak üzere 3 Avrupa ülkesi (İngiltere, Almanya ve Fransa) ve ABD tarafından hazırlanan karar taslağı hamlesi, Siyonist (İsrail) rejimin izlediği azami baskı politikası ile uyumludur." dedi.

Ülkesinin nükleer faaliyetlerine yönelik suçlayıcı değerlendirmelerin 20 yıldan bu yana sürdüğünü söyleyen İslami, İran nükleer programının olası askeri boyutu iddiaları (PMD) ile ilgili dosyanın 2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) kapandığını savundu.

KOEP'te yer almasına rağmen ülkesine yönelik ekonomik yaptırımların sonlandırılmadığını ifade ederek bu duruma tepki gösteren İslami, İran'ın UAEA'ya rapor edilmemiş gizli nükleer faaliyetlerinin bulunmadığını söyledi.

Atom bombası ürettiklerine yönelik iddiaları yalanlayan İslami, "Hangi bomba? Önce Şiyan ve Lavizan, sonra Parçin, ardından Tahran'ın güneybatısında dediler. Her gün münafıklar (Halkın Mücahitleri Örgütü) ve Siyonistler, İran'a baskı yapmak için UAEA'ya bir adres veriyorlar." diye konuştu.

İslami, şunları kaydetti:

"Biz, nükleer faaliyetimizde UAEA'nın kurallarına riayet ediyoruz. Ajans tarafından denetlenmeyen ve prosedürlerine uyulmayan hiçbir faaliyetimiz bulunmamaktadır. Bu suçlamaları kabul etmiyor ve bu ağır psikolojik operasyon karşısında geri çekilmiyoruz. KOEP'in hayata geçirilmesine yönelik iyi niyetimiz var. Taraf ülkeler KOEP kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmezlerse (yaptırımları kaldırmazlarsa) biz de iyi niyetimizi gözden geçiririz."

İran'ın UAEA'ya bilgi vermediği yerler iddiası

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD, geçtiğimiz günlerde UAEA Yönetim Kuruluna İran'ın nükleer programıyla ilgili endişelerin yer aldığı bir karar taslağı sunmuştu.

Basına sızan taslakta, İran, taahhütlerine riayet etmemekle ve UAEA ile tam iş birliği yapmamakla suçlanıyor. Tahran yönetiminin elindeki uranyum miktarını ve bazı nükleer mekanlar hakkında UAEA'yı bilgilendirmediği öne sürülen taslakta, İran'ın UAEA'nın sorularını zamanında cevaplandırmadığı belirtiliyor.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İran'ın Turkuz Abad, Veramin ve Merivan'daki tesislerde keşfedilen uranyum parçacıklarıyla ilgili UAEA'ya ikna edici bir yanıt vermediğini söylemişti. İran'ın bu üç yerdeki nükleer faaliyetlerinden UAEA'yı haberdar etmediği öne sürülüyor.

AA

Etiketler: İran, nükleer faaliyet, kural
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