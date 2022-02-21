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21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

İran'dan 'nükleer görüşme' açıklaması

21 Şubat 2022, Pazartesi 14:34
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini fakat geriye en zor konuların kaldığını söyledi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında, Viyana'da devam eden nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatibzade, "Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildi. Görüşülecek konu sayısı azaldı. Fakat bundan sonra geriye en zor, en ciddi ve kilit konular kaldı." dedi.

Avrupa ve ABD'nin alacağı kararları beklediklerini ve bu konuda henüz bir ilerleme kaydedilemediğini dile getiren Hatibzade, şunları kaydetti:

"Eğer kırmızı çizgilerimizin ve İran halkının hak ve hukukunun görmezden gelindiği bir noktaya gelirsek, anlaşma yapmayız. Hiçbir zaman İran halkının haklarından taviz vermeyeceğiz."

ABD'nin İran'la bazı konuları direkt görüşmek istediğini belirten Hatibzade, "Washington yönetimi, bu talebini eski Başkan Donald Trump döneminde de gündeme getirmişti. Fakat bu talep, Trump'ın diğer işleri gibi şov amaçlıydı. Bazı konuları dolaylı olarak ABD'yle görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: İran, nükleer görüşme
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