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23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İran nükleer görüşmeler konusunda iyimser

23 Şubat 2022, Çarşamba 14:31
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde şu ana kadar iyimser olduklarını söyledi.

Fars Haber Ajansına göre Abdullahiyan, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi ile bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, nükleer görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Viyana'daki görüşmelerde bazı hassas ve önemli konuların Batılı tarafların gerçekçi yaklaşımıyla çözüleceğini ve tüm tarafların 2015'teki taahhütlerine döneceğini umut ettiklerini dile getiren Abdullahiyan, "Genel olarak, Viyana görüşmeleri konusunda şu ana kadar iyimseriz." dedi.

ABD'li yetkililerden doğrudan diyaloğun gerekliliğiyle ilgili birçok mesaj aldıklarını yineleyen Abdullahiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için önemli olan bu diyaloğun faydasının ve kazanımının ne olacağıdır. Şu ana kadar Amerikalılar tarafından çoğunlukla olumlu sözler ve mesajlar duyduk fakat iyi niyetlerini ortaya koyacak bir pratikte bulunmadılar."

Viyana'daki müzakerelerde İran ve uluslararası aktörler arasında önemli ilerleme kaydedilirken, Tahran yönetimi müzakerelerin sonunda yaptırımların kaldırılmasını bekliyor.

AA

Etiketler: İran, nükleer görüşme
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