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13 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

İspanya hükümetinden Kovid-19'a karşı ekonomik kalkınma planı

13 Nisan 2021, Salı 16:49
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, koronavirüs salgınının ülke ekonomisinde yarattığı olumsuz etkileri gidermek ve Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek yardım fonlarının dağıtımını organize etmek için 6 yıllık ekonomik kalkınma planı açıkladı.

Başbakan Pedro Sanchez, bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, yarın mecliste görüşülecek ve gelecek hafta bakanlar kurulunda onaylanacak ekonomik kalkınma planının ayrıntılarını paylaştı.

Sanchez, İspanya'nın 2021-2026 yılları arasında AB'den gelecek 140 milyar avroluk yardım fonunu (kredi ve hibe), Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasıla'nın (GSYH) salgın öncesindeki seviyelere getirilmesi ve istihdama dayalı bir ekonomik büyüme için kullanacağının altını çizdi.

Kısa ve orta vadeli olmak üzere bir takvime göre belirlenen ekonomik kalkınma planının 5 temel hedefi olduğunu kaydeden Sanchez, bunları, "üretimin modernleştirilmesi, üretimin artırılması, ulusal boyutta kaliteli istihdam yaratma kapasitesinin teşvik edilmesi, krizin neden olduğu sosyal uçurumu azaltmak ve yeşil ekonomiye yatırım" olarak sıraladı.

İspanya'nın 3 yıl içinde 20 öncelikli konuda yatırımlarını artıracağını kaydeden Sanchez, öne çıkan sektörleri ve aktarılacak kaynakları şu şekilde aktardı:

"Yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlara 13 milyar 200 milyon avro, kentleşme ve konutların iyileştirilmesine 6 milyar 820 milyon avro, kamu yönetiminin modernleştirilmesine 4 milyar 315 milyon avro, KOBİ'lerin dijitalleşmesine 4 milyar 60 milyon avro, 4G'nin genişletilmesine 4 milyar avro, kırsal İspanya için yeni sanayi politikası ve döngüsel ekonomi stratejisine 3 milyar 780 milyon avro, ulusal dijitalleşme planına 3 milyar 590 milyon avro, turizm sektörüne 3 milyar 400 milyon avro, bilim ve yenilik sektörüne 3 milyar 380 milyon avro, sera gazı emisyonlarına karşı mücadelede 3 milyar 165 milyon avro"

Başbakan Sanchez, "Gelecek 6 yıl içinde İspanya'da 102 reform ve 110 yatırım olacak. Kamu yatırımlarında yaklaşık 70 milyar avroluk bir kaynak aktarılacak ve bu, ülkemizin ekonomik toparlanmasına anında etki edecek." dedi.

Ekonomik kalkınma planının uygulanmaya başlamasından itibaren olumlu etkisinin görüleceğini, GSYH'nin bu yıldan itibaren 2 puan yükseleceğini ve 800 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydeden Sanchez, "İspanyol hükümetinin bir planından bahsetmiyoruz. Bu, ülkenin projesi. İspanya'da son 37 yılın en büyük modernizasyon planından bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

Meclis genel kurulunda yarın yapılacak oturumda tüm siyasi partilerle detayları paylaşılarak, tartışılacak olan ekonomik kalkınma planı, gelecek hafta bakanlar kurulunda kabul edildikten sonra Avrupa Birliği Komisyonu'na gönderilecek.

Kovid-19 salgınında ekonomisi en çok zarar gören ülkelerin başında yer alan İspanya'da 2020'de yüzde 11'lik ekonomik küçülme yaşanmıştı.

AA

Etiketler: İspanya hükümeti, Kovid-19, ekonomik kalkınma paketi
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