İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 2 sivil öldü

Suriye Savunma Bakanlığı bu sabah İsrail'in başkenti Şam yakınlarına saldırı düzenlediğini duyurdu. Bakanlığın aktardığına göre saldırıda iki sivil öldü ve maddi hasar meydana geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre komşu ülke Lübnan'dan havalanan İsrail savaş uçaklarından atılan birçok füze Suriye hava savunması tarafından düşürüldü, ancak sivilerin ne şekilde öldüğüne dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Haber ajansları bu tür saldırılar yürüttüğünü çok nadiren kabul eden İsrail tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadığını belirtiyor. Tel Aviv yönetimi Suriye'deki iç savaş sırasında ülkede hükümet konrolündeki birçok hedefe yönelik yüzlerce saldırı gerçekleştirmişti.

Bu saldırının Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'yı işgalinden bu yana ilk saldırı olduğuna dikkat çekiliyor. 24 Şubat'ta yapılan saldırıda üç Suriyeli asker yine Şam yakınlarında öldürülmüştü.

İsrail bu saldırılarda Beşar Esad'a bağlı güçlerin yanında savaşan İran yanlısı Hizbullah gibi unsurların Suriye'deki üslerinin hedef alındığını belirtiyor.