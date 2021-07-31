İsrail Dışişleri Bakanı: İran durdurulmalı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, bir nakliye gemisinin dün Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramasından dolayı dünyaya İran'ın "durdurulması" çağrısı yaptı.

Lapid sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli nakliye şirketine ait geminin saldırıya uğramasının arkasında İran olduğunu ima ederek, "İran sadece bir İsrail sorunu değil, aynı zamanda hepimize zarar veren bir terör, yıkım ve istikrarsızlık kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın uluslararası nakliyat ve ticaret seyrini de tehdit ettiğini ileri süren Lapid, "Seyir özgürlüğüne de zarar veren İran terörü karşısında asla sessiz kalmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Lapid, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile sürekli temas halinde olduğunu aktararak, "Bu akşam kendisine bir İngiliz vatandaşının da öldürüldüğü gemiye yapılan saldırıya şiddetle karşılık verilmesi gerektiğini söyledi." açıklamasında bulundu.