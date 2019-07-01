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İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BAE'ye ziyaret

01 Temmuz 2019, Pazartesi 19:16
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletlerin (BM) düzenlediği bir konferansa katılmak için ülkesiyle diplomatik ilişkileri bulunmayan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, BM'nin düzenlediği çevre konferansına katılmak için gittiği BAE'nin başkenti Abu Dabi'de yerel yetkililerle de bir araya geldi. 

Açıklamada Katz ile BAE'li yetkililerin, İran'ın bölgedeki etkisinin yanı sıra Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki ilişkileri ele aldığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz Abu Dabi'de ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi.

Abu Dabi'deki Şeyh Zayid Camisi önünde hatıra fotoğrafı çektiren ve burada bir açıklama yapan Katz, Abu Dabi'de bulunmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu ziyaretim İsrail ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişiminin önemli bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Daha önce de bazı İsrailli bakanlar, ülkelerinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı BAE'yi ziyaret etmişti.

İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma

Son yıllarda başta BAE olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da geçen yıl 25 Ekim - 3 Kasım'da düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 26 Ekim 2018'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Ekim 2018'de Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

AA

Etiketler: İsrail, körfez, BAE, diplomasi
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