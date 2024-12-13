İsrail: İşgal geçici

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ile olan tampon bölgeyi işgalinin “geçici olduğunu” iddia etti.

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İsrail Başbakanlığından, tampon bölgenin işgaline ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Suriye’deki Baas rejiminin çöküşünün “İsrail ile sınır ve tampon bölgede boşluk meydana getirdiği” öne sürülen açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri'nden “7 Ekim benzeri bir saldırıya izin vermeyeceği” savunuldu. Açıklamada, İsrail’in tampon bölge ve sınırına yakın stratejik noktalardaki işgalinin de “1974 anlaşmasına bağlı bir güç kurulana kadar geçici olduğu” önü sürüldü.

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Suriye geçici hükümeti: Bölünmeyi reddediyoruz

Beşar Esad’ın Rusya’ya sığınması sonrası Suriye genelinde yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde geçici hükümet kuruldu. Siyasî İşler Bakanlığı, gelecekte oluşacak yönetimin çerçevesini çizdi. Geçici Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bölünmenin reddedildiği ve devlet çerçevesi dışında silahlanmaya izin verilmeyeceği” belirtildi. Geçici hükümetin bu tavrı, PYD’ye mesaj olarak yorumlandı. T24’ün haberine göre, geçici hükümet, PYD/DSG’nin, Deyrizor kentinden çıkması sonrasında buradaki petrol alanlarını da kontrol altına almak istiyor.

Haber Merkezi

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