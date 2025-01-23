"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

'İsrail’le ticaret normalleşebilir'

23 Ocak 2025, Perşembe 12:05
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK Genel Merkezi’nde düzenlenen değerlendirme toplantısında, “İç pazarda frenleme 2025 yılında da devam edecek” dedi.

Galata’da miting, Ceyhan’dan petrol sevkiyatı
Köprünün üstüne eyvallah, ya altı?
Unutturulan “İsrail’le ticaret” fecaati

 

 

Olpak, bir basın mensubunun “İsrail ile durdurulan ticarî ilişkilerin, Gazze’de ateşkes sonrası başlayabilir mi?” sorusuna, “Siyasî olarak nasıl hareket edilir onu bilemem elbette ama biz iş dünyası olarak basitçe şöyle bakarız: Bir tavırda sebep ortadan kalkarsa, tavır da değişebilir ve İsrail ile bu ticarî süreç tekrar normalleşebilir ve yeniden ticarete başlayabiliriz” diye cevap verdi.

AA

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kartalkaya'daki otel yangınında vefat eden 78 kişinin kimlikleri tespit edildi

    Sistem bozuk, kuralsızlık hâkim - Yargı süreçleri işletilsin

    Dünya acımızı paylaştı

    Gazze’de kaybedecek zaman yok

    'İsrail’le ticaret normalleşebilir'

    Sorumlular hesap versin

    AB ile ilişkilerimiz normalleşmeli

    Hukuk zorlanıyor

    Fransa, Esad için yeni bir tutuklama emri çıkardı

    'Deprem fırtınası yaşanabilir'

    Calfornia'nın güneyinde yeniden korku ve endişe hakim

    Yüzde 80'ini yok olan Gazze'nin kuzeyi felaket bölgesi

    Yangın faciasında vefat sayısı 79'a, gözaltı sayısı 11'e yükseldi

    Soykırımcı kafadan yeni tehditler: Batı Şeria'da şiddetli saldırılar düzenleyeceğiz!

    ABD yapay zekaya 500 milyar dolar yatırım yapacak

    29 kişi taburcu edildi

    Gazze'deki soykırımda 30 bin kadın ve çocuk katledildi

    AB kendini sorguluyor

    Trump’ın sağı solu belli değil

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kıyamet ne zaman kopacaktır?
    Osman ZENGİN

    Mahremlerimize karşı tesettür
    Ahmet BATTAL

    12 Eylül, Hamzakoy, AKP ve muhalefet
    Risale-i Nur'dan

    Fânî ömrünüzü, bâkî yapmak ister misiniz?
    Faruk ÇAKIR

    Sadece otel mi yandı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meşhûr “Bâb-ı Âlî Baskını”
    Rukiye Anar

    Helâl olmayan gıdanın hayatımıza tesiri
    Cevher İLHAN

    Yolsuzlukların soruşturulması
    Ali FERŞADOĞLU

    “Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.