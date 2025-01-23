'İsrail’le ticaret normalleşebilir'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK Genel Merkezi’nde düzenlenen değerlendirme toplantısında, “İç pazarda frenleme 2025 yılında da devam edecek” dedi.

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Unutturulan “İsrail’le ticaret” fecaati Olpak, bir basın mensubunun “İsrail ile durdurulan ticarî ilişkilerin, Gazze’de ateşkes sonrası başlayabilir mi?” sorusuna, “Siyasî olarak nasıl hareket edilir onu bilemem elbette ama biz iş dünyası olarak basitçe şöyle bakarız: Bir tavırda sebep ortadan kalkarsa, tavır da değişebilir ve İsrail ile bu ticarî süreç tekrar normalleşebilir ve yeniden ticarete başlayabiliriz” diye cevap verdi. AA

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