İsrail polisi Aksa’yı bastı

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, çok sayıda Filistinli, İsrail’in Kudüs’teki kutsal mekânlara yönelik ihlâllerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa’da kıldı.

Filistinliler, namazın ardından tekbir ve sloganlar eşliğinde Harem-i Şerif’in avlusunda yürüdü. Bu sırada Mescid-i Aksa’yı basan çok sayıda İsrail polisi, cemaate saldırarak, bazılarını darbetti. İsrail güçleri, daha sonra Mescid-i Aksa’da bulunan cemaati zorla dışarı çıkardı. Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, “Bugünkü sabah namazında Kudüs’teki ‘Tapınak Tepesi’nde’ (Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya verdiği isim) toplanan çok sayıda kişi rahatsızlığa sebep oldu ve ulusal sloganlar attı. Polis de rahatsızlık verenleri dağıttı.” ifadelerine yer verildi. AA

Okunma Sayısı: 110

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.