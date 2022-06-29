İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor

BM Ortadoğu Barışı Özel Temsilcisi Tor Wennesland, İsrail’in Filistin’e ait bölgelerde sürdürdüğü yerleşim faaliyetlerinin, uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barışı Özel Temsilcisi Norveçli diplomat Tor Wennesland, Güvenlik Konseyi üyelerine bölgedeki son durumla ilgili bilgi verdi.

Kudüs’ten video konferans aracılığıyla “Ortadoğu’da Barış” oturumuna katılan Wennesland, İsrail’in Filistin’e ait bölgelerde sürdüğü yerleşim faaliyetlerinin, uluslararası hukuku ve BM kararlarını açık bir şekilde ihlal ettiğini söyledi. İsrail hükümetine derhal bu yasadışı yerleşimlere son verip hukuka ve BM kararlarına uyma çağrısında bulundu. Wennesland, 15 üyeli konseye, bölgede giderek tırmanan şiddetle ilgili de bilgi verdi. Tüm taraflara şiddeti sonlandırması ve faillerinin yakalanması çağrısında bulundu.

“Şiddet tırmanarak artıyor”

BM Ortadoğu Barışı Özel Temsilcisi Wennesland, ”Giderek artan şiddet, çok sayıda Filistinli ve İsraillinin kaybına neden oluyor. Devam eden gösteriler ve çatışmalar konusunda endişeliyim. Yerleşimcilerle ilgili şiddet, Gazze’den İsrail’e roket atılması, Filistin yerleşim bölgesi içindeki kırılganlık, endişe verici. Kışkırtıcı adımlar ve kışkırtıcı söylemlerle şiddet daha da körüklendi. Gerilimi azaltmak ve çatışmanın, iki devletli barışçıl bir çözüm için umutları baltalayan olumsuz eğilimleri tersine çevirmek için acil adımlar atılması gerekiyor” dedi. Wennesland, ”Batı Şeria’da bu yıl, 15 Filistinli çocuk öldü. Hayati bir tehlike oluşturmayan olaylarda, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlileri öldürülmeyi sürdürmesini kınıyorum. Güvenlik güçleri hayatları korumalı, öldürücü güç kullanmamalı” dedi.

“Gazeteciler şiddetin hedefi olmamalıdır”

Wennesland, Gazeteci Shireen Abu Akleh’in vurularak öldürülmesini de BM Güvenlik Konseyi üyelerine hatırlattı. İsrail güvenlik güçlerinin cenaze törenindeki rahatsız edici davranışlarına dikkat çekerek ”Genel Sekreter Antonio Guterres’in, gazetecinin öldürülmesiyle ilgili sorumluların bulunması, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısını yineliyorum. Gazeteciler asla şiddetin hedefi olmamalıdır” dedi.

Haber Merkezi