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21 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'İstihbarat virüs konusunda uyardı ama Trump dinlemedi'

21 Mart 2020, Cumartesi 17:12
ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, ABD istihbaratının ocak ve şubat aylarında Beyaz Saray ve Kongre’ye gönderdiği raporlarda, Covid-19’un ‘pandemi’ (küresel salgın) halini alacağı uyarısında bulunduğunu fakat başkan Donald Trump’ın bunu ciddiye almadığını iddia etti.

Washington Post’un istihbarat raporlarına ve yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, virüsün ne zaman ABD’ye ulaşacağı konusunda bir tahmininde bulunulmasa da, Çin’deki salgının gerçek boyutunun saklandığı ve yakında zamanda ‘pandemi’ halini alacağı yönündeki ifade rapora yansıtıldığı belirtildi.

‘Sistem kırmızı alarm veriyordu’

İstihbarat teşkilatları için “Ocak ayından beri bu konu hakkında uyarılar yapıyordu” diyen ABD’li bir yetkili, “Donald Trump bunu öngörememiş olabilir fakat bu rapor hükümetteki birçok insana gönderildi. Onlar da başkanın bu konuda hiçbir önlem almasını sağlamadı. Başından itibaren sistem kırmızı alarm veriyordu” ifadesini kullandı. 

Washington Post’un haberi hakkında CIA ve Ulusal İstihbarat Ofisi’nden herhangi bir açıklama yapılmazken, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley şunları söyledi: “Medya ve Demokratlar sadece saçma ve gayrimeşru bir azil sürecine odaklanırken, başkan Trump, Amerikan halkının sağlığını, varlığını ve güvenliğini korumak için tarihi, agresif önlemler almıştı. Adı açıklanmayan korkak kaynakların tarihi yeniden yazmaya çalışması, mide bulandırıcı, aşağılık ve utanç vericidir.”

‘Havaların ısınmasıyla virüs etkisini kaybedecek’

İsmi açıklanmayan ABD’li yetkili, 27 Ocak tarihinde Beyaz Saray’da yapılan toplantıda, Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Mick Mulvaney ve Beyaz Saray İç Politika Konseyi Başkanı Joe Grogan’ın virüsün ciddiye alınması ve bu ihmalin başkanın yeniden seçilme şansını yok edebileceği konusunda Trump’ı uyardıklarını söyledi. 

Fakat, 19 Şubat’ta corona virüsü salgınına ilişkin “Nisan geldiğinde, havaların ısınmasıyla virüs mucizevi bir şekilde kaybolacak” diyen Trump, Demokrat Partililerin siyasi çıkarları için panik yarattığını savunmuştu. 

Uzun bir süre corona virüsüne karşı bir önlem almaması kamuoyu tarafından sıkça eleştirilen Trump, 27 Şubat’ta Covid-19 salgınla mücadele için bir ‘görev gücü’ kurmuş, ekibin başına başkan yardımcısı Mike Pence’i atamıştı. Fakat Trump buna rağmen virüsün ciddi bir tehdit oluşturmadığının altını çiziyordu.

Salgının etkisini arttırması sonrasında Trump, söylemini değiştirmiş ve geçen hafta ulusal çapta acil durum ilan etmişti.

Etiketler: İstihbarat, virüs, uyarı, Trump
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