İtalya ile Rusya arasında 'casusluk' krizi

İtalyan polisi, bir Rus askeri yetkili ile İtalyan donanmasında kaptanlık yapan bir kişiyi casusluk şüphesiyle gözaltına aldı. Olay sonrası İtalya Dışişleri Bakanı, 2 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. Ülkeler arasında tansiyon yükseldi.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, İtalyan kaptanın, para karşılığında bir dokümanı Rus yetkiliye verdiği gizli buluşmaya güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Söz konusu kişilere casusluk suçlaması yöneltildi. İtalyan kaptanın bir fırkateyni komuta ettiği, Rus şahsın ise Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'ne akredite bir yetkili olduğu belirtildi. Rus büyükelçi bakanlığa çağrıldı İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonun ardından Rusya'nın Roma Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, olaya karışan 2 Rus diplomatın derhal sınır dışı edileceğini duyurdu.

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