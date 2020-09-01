"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Japonya'da başbakan 14 Eylül'de belli olacak

01 Eylül 2020, Salı 15:47
Japonya’da geçen hafta istifa eden Başbakan ve iktidardaki Liberal Demokrat Partisinin (LDP) lideri Abe Şinzo’nun yerine geçecek isim 14 Eylül’deki oylamayla belirlenecek.

LDP Genel Konsey toplantısında partinin yeni liderinin ve Japonya'nın yeni başbakanın belirlenmesine yönelik seçim takvimi ve şartları belli oldu.

Haftaya salı başlayacak parti içi yarışta, yeni lider sadece milletvekilleri ile ülke genelindeki 47 eyaletten 3'er LDP delegesinin oy kullanacağı 14 Eylül’deki seçimde belirlenecek.

Seçimi kazanarak partinin yeni lideri olacak isim, LDP hakimiyetindeki Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 16 Eylül’de düzenlenmesi beklenen olağanüstü oturumda Japonya’nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.

Son durum

Muhtemel adaylar arasından şimdiye dek LDP Siyasi İşler Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile eski Savunma Bakanı İşiba Şigeru liderlik yarışında yer alacaklarını açıkladı.

Kişida, zamanın dönüşmesiyle ortaya çıkan yeni meseleler üzerinde çalışmaları gerektiğini belirterek, insanların iş birliğini kazanabilecek bir lider olmak istediğini kaydetti.

İşiba ise "kartların kendisi aleyhine karıldığını" ileri sürerek, tüm parti mensuplarının oy kullanamayacağı liderlik seçimlerini "talihsizlik" olarak niteledi.

Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide'nin adaylığını açıklaması beklenirken, Savunma Bakanı Kono Taro ise seçimde aday olmayacağını duyurdu.

AA

Etiketler: Japonya, başbakan, 14 Eylül
Okunma Sayısı: 71
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hamaney: BAE, İslam dünyasına ihanet etti

    AB'den Türkiye ile diyalog çağrısı

    MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı

    'Virüs gücünü kaybetmedi'

    İngiltere'de okullar yeniden açıldı

    Soylu: DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri yakalandı

    İsrail ile Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese vardı

    Koronavirüs salgınında vaka sayısı 25 milyon 644 bini geçti

    Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

    4.4 büyümeden 9.9 küçülmeye

    Sosyal medyayı doğru kullanıyor muyuz?

    Korona, gazetecileri de eve kapattı

    Mevsimlik işçilerin derdi

    Otomotivde ÖTV artışı alıcıyı vuracak

    Ekosistemin tahribatı salgınları çoğaltacak

    Kabe ibadete açılacak

    Evler küçük bir sınıf olmalı

    Esnafa karşılıksız destek sağlanmalı

    Şampiyonlara vefa

    ABD'de anketler ne diyor?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi krizinden ekonomik krize
    Osman ZENGİN

    Cennete uçtun be Said…
    Ahmet BATTAL

    Ben seçmene seçmen demem
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Şifa duâsıyla
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ölüme karşı nasıl dirayetli olacağız?
    Genel

    4.4 büyümeden 9.9 küçülmeye
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyt’in kazancı bire bin değil, milyonlardır
    Orhan GÜLER

    “Yeni Asya” okuyan “haftada bir kitap” okumuş olur!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.