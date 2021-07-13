Kanada'da 160 isimsiz çocuk mezarı daha

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki bir yatılı kilise okulunun bölgesinde, 160’dan fazla isimsiz çocuk mezarı bulunduğu bildirildi.

Kanadalı Müslümanlar: Yüzlerce çocuk mezarının bulunması, bizi acı ve utanç içinde bıraktı

Kanada’da “Kiliseyi boykot” çağrısı Kanada resmî yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre, Güney Körfez Adaları’ndan Kuper Adasındaki Penelakut Yerli Kabilesi, Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu’na ait bölgede 160’tan fazla “belgesiz ve işaretsiz” mezar bulunduğunu duyurdu. Yeni bulunan mezarlara ait bilgi, kabile ileri gelenlerinin komşu First Nation yerli topluluklarını keşif hakkında bilgilendirmesi ile ortaya çıktı. Kabile tarafından yayımlanan bildiride, “Sizi Kuper Adası Yatılı Okulu arazisinde ve kıyılarımızda 160’tan fazla belgesiz ve işaretsiz mezarın teyidi konusundaki çalışmalarımızda bize katılmaya davet ediyoruz.” denildi. AA

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