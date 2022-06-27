Katar, İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelere ev sahipliği yapacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında yürütülen ve durma noktasındaki nükleer müzakerelerin bu hafta yeniden başlayacağı ve görüşmelerin Katar'da gerçekleşeceği açıklandı.

İran'ın Viyana'daki müzakere heyetinin Basın Danışmanı Prof. Dr. Muhammed Marandi, ISNA haber ajansına verdiği demeçte "İran, Doha'nın Tahran ile dostane bağları nedeniyle görüşmelere ev sahipliği yapması için Katar'ı seçti" dedi.

Mart ayında, müzakereleri koordine eden Avrupa Birliği (AB), Tahran ve Washington arasında 11 ay süren dolaylı görüşmelerin ardından tarafları Viyana'ya davet etmiş fakat İran'ın ABD'den Devrim Muhafızları Ordusu'nu yabancı terör örgütleri listesinden çıkarması konusundaki ısrarı nedeniyle askıya alınmıştı.

Geçtiğimiz hafta İran'a giden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, cumartesi yaptığı açıklamada dolaylı görüşmelerin önümüzdeki günlerde bir Körfez ülkesinde yeniden başlamasının beklendiğini söylemişti.

Ziyaretle ilgili bilgi veren bir kaynak ise "ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley'in Pazartesi günü Doha'ya varması ve Katar Dışişleri Bakanı ile görüşmesi bekleniyor" derken, Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili İran'ın nükleer başmüzakerecisi Ali Bagheri Kani'nin 28 ve 29 Haziran'daki görüşmeler için Doha'da olacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise görüşmelerde nükleer konusunun ele alınmayacağının altını çizerek "Viyana'da varılan anlaşmalara hiçbir şey eklenmeyecek ve hiçbir şey çıkartılmayacak" diye konuştu.

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerine kısıtlamalar getiriyordu. Dönemin Başkanı Donald Trump 2018'de ABD'yi anlaşmadan çekerek Tahran'a yeniden sert ekonomik yaptırımlar uygulamıştı.

İran da buna uranyumu saflaştırma ve zenginleştirilmiş uranyum depolama sınırını aşarak karşılık vermişti.