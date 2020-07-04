Kerkük'te sağlık sistemi çöküyor

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Salihi, Kovid-19 salgınının kentteki sağlık sistemini çöküşe doğru götürdüğünü söyledi.

Salihi, Kerkük'te Kovid-19 vakalarındaki artışa işaret etti. Kerkük'te Kovid-19'un etkisini giderek artırdığını belirten Salihi, bu yüzden kentteki sağlık sisteminin çöküşe doğru gittiğini vurguladı. Salihi, hastane ve sağlık merkezlerinin yetersiz kalmasından dolayı kentte ortalama günlük 5-10 arası hastanın öldüğünü kaydetti. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlığını da yürüten Salihi, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarına oksijen tüpü bile temin edilmediğini belirtti. Salihi, terör örgütü DEAŞ ve iç savaşlar yüzünden sağlık altyapısının olumsuz etkilendiğini hatırlattı. Kentteki yerel hükümet ve Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masalarının başarısız olduğunu ifade eden Salihi, Kerkük'te toplu ölüm faciaları yaşanmasından endişe duyduklarını aktardı. AA

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