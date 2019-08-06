Keşmir çözüm bekliyor

Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir’deki Kontrol Hattı’nda yaşanan gerilim devam ederken, çatışmaların yayılması korkusunun sınır hattındaki köylere doğru yayıldığı bildirildi.

Hindistan ve Pakistan sınırındaki Kontrol Hattı’nda hafta içinde başlayan gerilim artarak devam ediyor. Pakistan polisince yapılan açıklamada, Hindistan’ın Kontrol Hattı’na ateş açması sonucu bir kadının yaralandığı ve çatışmaların yayılması korkusunun sınır hattındaki köylere doğru yayıldığı bildirildi. Sınıra yakın yaşayan Pakistanlıların güvenli yerlere gitmek için evlerinden ayrıldığı, bir kısmının da evlerine yakın yerlerde yeni barınaklar inşa ettiği belirtildi. Pakistan Başbakanı İmran Khan, sosyal medya hesabından Hindistan’ın yaptığı son hava saldırılarını kınadığı mesajında, “Güney Asya’da barış ve güvenlik için tek yolun Keşmir sorununun barışçıl ve adil bir şekilde çözülmesinden” geçtiğini ifade etti.Khan, Hindistan’ın masum sivillere saldırmasının, misket bombası kullanmasının Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı ve uluslararası insani hukuk ihlali olduğunu vurguladığı açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin de (BMGK) bu saldırıları not alması gerektiğinin altının çizdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Keşmir sorununun çözümünde arabuluculuk teklif ettiğini hatırlatan Khan, Hindistan’ın Kontrol Hattı’ndaki saldırgan tutumuna karşılık bir şeyler yapmanın zamanının geldiğini ifade etti.

Hindistan, 25 bin ek askeri personel gönderecek

Öte yandan, Hindistan hükümeti de güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek bölgedeki turist, öğrenci ve Himalayalar’da dini vazifelerini yerine getiren Hint hacılardan bölgeyi terk etmelerini istemişti. Bunun üzerine binlerce Hint bölgeden ayrılmıştı. Hindistan, bölgeye sevk ettiği 10 bin askere ilave 25 bin ek askeri personel gönderme kararı almıştı. Pakistan Ordusunca dün yapılan açıklamada, 30 Temmuz’u 31 Temmuz’a bağlayan gece, Hint ordusunun attığı misket bombalarının Neelum Vadisi’nde biri 4 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişinin ölümüne, 11 kişinin ağır yaralanmasına sebep olduğu belirtilmişti. Misket bombası kullanımının Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı ve uluslararası insan hakları ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası kamuoyu, Hindistan’ın Keşmir’deki tutumuna karşı ses çıkarmaya davet etmişti.