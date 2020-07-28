Kim Jong-un: Nükleer silahlar güvenlik garantimiz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin güçlü baskılar, askeri tehditler ve şantajlara karşı kendini eksiksiz bir biçimde ve kararlılıkla savunabilen bir ülke olduğunu bildirdi.

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim 1950-53 Kore Savaşı'nın yıl dönümünde, savaş gazileri için düzenlenen ulusal bir konferansta konuştu. Kim, ülkesinin zor kazanılmış nükleer silahlarının sağlam bir güvenlik garantisi olduğunu ve ikinci bir Kore Savaşı'nı önleyen "güvenilir, etkili" caydırıcılık sağladığını söyledi. Kuzey Kore'nin başka bir savaşın olmasını önlemek için "mutlak bir güçle" nükleere sahip bir devlet olmaya çalıştığını belirten Kim, "Şimdi emperyalist gericiler ile düşman güçler tarafından yapılan yüksek güçlü baskılar, askeri tehditler ve şantajlara karşı kendini eksiksiz bir biçimde ve kararlılıkla savunabilen bir ülke olduk." ifadesini kullandı. "Bu topraklarda bir daha savaş olmayacak." diyen Kim, ulusal güvenlik ile geleceklerinin güvenilir ve etkili nükleer caydırıcılar sayesinde kesinkes ve kalıcı olarak güvence altında olduğunu vurguladı. AA

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