'Körfez'de İsrail'in olacağı deniz koalisyonu İran için açık tehdittir'

Tahran, Körfez’de İsrail’in dahil olacağı herhangi bir deniz koalisyonunun İran’ın milli güvenliği için açık bir tehdit oluşturacağı uyarısında bulundu. Tahran böyle bir durumda İran’ın bu tehdidi bertaraf etme hakkının olduğunu da bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın websitesine göre Bakanlık Sözcüsü Abbas Mousavi Körfez’de İsrail’in dahil olacağı bir deniz güvenlik koalisyonuna sert tepki gösterdi. Sözcü Mousavi bunun İran için açık bir tehdit olacağını ve ülkesinin bu tehdidi önlemek için hakkının olduğunu söyledi. İran’ın bu açıklaması İsrail medyasında çıkan haberlerin ardından geldi. Bu haberlere göre İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail Amerikan yönetimi ile muhtemel bir deniz güvenlik koalisyonu için istihbarat paylaşımı da dahil görüşmelerde bulunuyor. İsrailli yetkililer bu haberlerle ilgili yorum yapmadı. Euronews Türkçe

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