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Kuveyt Parlamento Başkanı, Trump'ın planını çöpe attı

08 Şubat 2020, Cumartesi 21:02
Kuveyt Parlamento Başkanı Merzuk Ali el-Ganim, ABD'nin hazırladığı sözde barış planının ölü doğduğunu söyledi ve plan metninin nüshasını çöpe attı.

Arap Parlamentolar Birliği ve Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine'nin çağrısıyla "Filistinli kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek ve yardımcı olmak. Bu, Arapların ve Müslümanların da davasıdır." temasıyla düzenlenen konferansın kapanış bildirisinde "Filistin meselesinin adil olmayan bir şekilde çözümünün reddedildiği" ifade edildi. 

Konferansta konuşan Ganim, "Sözde barış planı ölü doğmuştur, bin hükümet de gelse bunu pazarlayamaz. Barışçıl bir çözümü pazarlamak isteyenlerin, Filistin topraklarında Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak gerçek bir barışın tesisi için adil bir müzakere ortamı oluşturmaya çalışması gerekir." dedi.

Ganim, "Arap ve Müslüman halklar adına Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan bu belge ve kağıtların yerinin tarihin çöplüğü olduğunu söylüyorum." diyerek planın nüshasını çöpe attı. Ganim'in bu hareketi toplantıya katılan Arap ülkeleri heyetleri tarafından alkışlandı.

"Avrupalılar da çok istekli değiller ve planın gerçek dışı ve uygulanamaz olduğunu biliyorlar. Ancak bu sefer ironik olan ABD ve İsrail'den de bu plana karşı çıkan seslerin çok olması. Kimse bu komik ve farazi çözüm planından yana değil." diyen Ganim, Filistin ve Kudüs'ün er ya da geç sahiplerine döneceğini sözlerine ekledi.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi de Arap Parlamentolar Birliği adına, bölgesel ve uluslararası parlamentolara Arapların sözde barış planına karşı olduğunu ifade etmek amacıyla mektup gönderilmesini teklif etti.

Gannuşi, konferansa katılan parlamenterleri plana karşı somut adımlar atmaya çağırarak "Yüzyılın Anlaşması uluslararası meşruiyete aykırı ve Filistin halkının hakları üzerinde bir tehdit. Kudüs, ticari bir meta değil, aksine ümmetin ölümsüz ideolojisinin bir parçasıdır." diye konuştu.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun ise Arap ülkelerine, Filistin halkının haklarının korunması için somut adımlar atma, maddi ve siyasi destek sağlama çağrısı yaptı. Zanun, sözde barış planının yalnızca Filistin'i değil tüm Arap halklarını etkilediğine dikkati çekti.

Arap Birliği de 1 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini ve hiçbir şekilde dikkate alınmayacağını açıklamıştı.

AA

Etiketler: Kuveyt Parlamento Başkanı, Trump, plan, çöp
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