Kuveyt'ten İran'a 10 milyon dolar yardım

Kuveyt, yeni tip koronavirüsle mücadeleye destek için İran'a 10 milyon dolar yardımda bulunacak.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasser Al Sabah telefonda görüştü. Kuveyt Dışişleri Bakanı Al Sabah, görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede İran hükümeti ve halkının yanında olduklarını belirterek, İran'a bu konuda destek amacıyla 10 milyon dolar yardım göndereceklerini açıkladı. Koronavirüsle mücadelenin bölgesel ve küresel iş birliğini gerektirdiğini vurgulayan Zarif ise Kuveyt'e ABD’nin İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlarına uymaması ve yaptırımların kaldırılması yönünde açıklamalar yapan ülkelere katılması çağrısında bulundu. AA

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