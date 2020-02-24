Libya’da taraflar ateşkes anlaşması üzerinde çalışıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Libya’da savaşan tarafların, sivillerin bölgelerine güvenli şekilde geri dönüşünü kolaylaştırmak için ateşkes anlaşması taslağı hazırladığını duyurdu.

BM, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan, Cenevre'de düzenlenen 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ikinci turunun sona erdiğini açıkladı. Komite toplantılarının mart ayında devam edeceği bildirildi.

BM Libya Destek Misyonu’ndan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamada, İsviçre'nin Cenevre kentinde geçen hafta başlayan ve 5 üyesinin BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğer 5 üyesinin de Halife Hafter'e bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarında, BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin de hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, UNSMIL himayesinde ortak bir izleme mekanizması uygulanarak sivillerin bölgelerine güvenli şekilde geri dönüşünü kolaylaştırmak için ayrıca UNSMIL ve her iki tarafın, bir ateşkes anlaşması taslağı hazırladığı bilgisi paylaşıldı.

Müzakereler mart ayında devam edecek

İki tarafın da taslak anlaşmayı liderliklerine sunarak daha detaylı istişarede bulunacakları ifade edilen açıklamada, tarafların müzakerelere devam etmek için mart ayında yeniden bir araya gelecekleri kaydedildi.

UNSMIL'in açıklamasında ayrıca, mevcut çatışmazlık anlaşmasına harfiyen uyulması, sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin korunması çağrısı yinelendi.

Öte yandan, dün sona eren toplantıların BM tarafından bugün açıklanması soru işaretlerine neden oldu.