Lübnan'da halk Merkez Bankası Başkanı'nın evini basmak istedi

Şiddetli bir akaryakıt ve elektrik krizinin pençesindeki Lübnan'da onlarca kişi, akaryakıt sübvansiyonunu kaldıran Merkez Bankası Başkanı'nın evini basmak istedi.

Lübnan'da yaşanan akaryakıt ve elektrik krizi nedeniyle halkın öfkesi ve kaos giderek artıyor. Lübnan'da onlarca öfkeli gösterici, akaryakıt sübvansiyonunu kaldırma kararı alan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin evini basmak istedi. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, onlarca kişi Selame'nin başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Keservan ilçesinde bulunan evinin önüne gelerek aldığı karardan geri adım atmasını istedi. Öfkeli kalabalık, çevresinde oluşturulan güvenlik bariyerini aşarak Selame'nin evine baskın düzenlemeye çalıştı. Güvenlik güçleriyle çıkan arbedede bir gösterici yaralandı. Öte yandan, ülkenin pek çok bölgesinde gençler, mazot yüklü tankerleri durdurarak içlerindeki yakıta el koymak istedi.

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