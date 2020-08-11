Lübnan'da protestocular parlamentonun değişmesini istiyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ağır can ve mal kaybına yol açan şiddetli patlamanın ardından başlayan protestolar, ülkeyi ekonomik krizden kurtarmak amacıyla henüz birkaç ay önce kurulan hükümeti devirdi. Göstericiler ise daha fazlasını istiyor.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, geçen yıl ekim ayından beri yaşadığı ekonomik krizle mücadele için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere devam ettiği bir dönemde ülkenin en büyük ticaret kapısı olan Beyrut Limanı'nda meydana gelen felaketle sarsıldı.

Patlamada 163 kişi öldü, 6 binden fazla kişi yaralandı ve kentte meydana gelen büyük yıkım nedeniyle yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama halkın uzun zamandan beri yönetime karşı olan öfkesini daha da artırdı.

Binlerce kişinin katılımı ve "Hesap Günü" sloganlarıyla cumartesi Beyrut şehir merkezinde başlayan protestoların üçüncü gününde Başbakan Hassan Diyab istifasını duyurdu.

Ekonomik kriz etkisiyle bankalardaki döviz mevduatlarına aylardan beri ulaşamayan ve geçen hafta meydana gelen büyük patlamayla yeni bir felakete sürüklenen Lübnanlılar, hükümetin düşmesinden sonra erken seçime gidilerek parlamentonun değişmesini istiyor.