Lukaşenko ve 15 yaşındaki oğlu Kalaşnikofla poz verdi

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto eden göstericiler, başkanlık konutunun yakınlarında toplanmaya başlayınca Cumurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, helikopterle geldiği konutuna elinde silahla yürüdü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelen Aleksandr Lukaşenko’nun üzerinde çelik yelek ve elinde AK-47 (Kalaşnikof) saldırı tüfeği olduğunu gösteren video, devlet ajansı Belta tarafından paylaşıldı. Lukaşenko'nun yanında 15 yaşındaki oğlu Nikolai'nın da elinde otomatik silahla eşlik etmesi dikkat çekti. Eylemcilerden bazıları bir sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru ilerlemeye çalıştı. Ancak güvenlik güçleri saraya giden yolu bariyerle kapatarak protestocuları engelledi. Lukaşenko, protestoculara karşı saraya giden yolu kapatan güvenlik güçlerinin yanına gelerek teşekkür etti. Euronews Türkçe

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