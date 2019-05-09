Maduro ''Bizi sömürgeleri zannediyorlar''

Venezuela lideri Nicolas Mdauro, darbe çağrısını yineleyen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e sert tepki gösterdi.

Aylardır büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'da askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuştu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Venezuela ordu mensuplarına da Figuera gibi Maduro rejimine karşı gelmeleri çağrısında bulunmuştu. Venezuela Deevlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'nin bu açıklamasına sert tepki gösterdi. Maduro bir kez daha darbe çağrısı yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i hedef aldı ve "Mike Pence'in yüzünü gördünüz. Kibrini, tepeden bakar halini, Latin Amerika'yı arka bahçeleri sanıyorlar. Bizi sömürgeleri zannediyorlar. Venezuela'nın onların isteklerine boyun eğeceğini düşünüyorlar. Hayır Bay Pence, hayır. Yanılıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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