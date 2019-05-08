Malezya Başbakanı: Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum

Malezya Başbakanı Muhammed, son ankete göre halkın hükümete desteğinin azalması hakkında, "Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum." dedi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, son bir ankete göre halkın hükümete desteğinin azalmasıyla ilgili, "(ABD Başkanı Donald) Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum." dedi.

"Trump'tan daha kötü değilim"

Malezya lideri, son bir ankete göre halkın hükümete ve kendisine desteğinin azalmasına dair bir soru üzerine "Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum. Aynı şekilde İngiliz, Fransız, İspanyol liderlerinden de kötü olduğumu düşünmüyorum. Onlara kıyasla performansım daha iyi." ifadesini kullandı.

İlerleyen yaşına rağmen kendisini hala güçlü hissettiğini dile getiren Mahathir, "93 yaşına gelmiş çoğu insan düşünecek kabiliyette değildir ama ben hala burada sorularınıza cevap verebiliyorum." dedi.

Mahathir, 2020'den sonra iktidarda kalmaya niyetli olmadığının da altını çizerek, başbakanlığının ikinci yılında koltuğunu Halkın Adaleti Partisi Genel Başkanı Enver İbrahim'e devredeceği vaadini yineledi.