Malezya'da virüs önlemi: Çinlilerin ülkeye girişine izin verilmedi

Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüsün yayıldığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde yaşayan 14 Çinlinin Malezya'ya girişini kabul etmedi.

İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin, basına yaptığı açıklamada, dün Uluslararası Kuala Lumpur Havalimanı'na iniş yapan bir uçakta, Vuhan'da ikamet eden 14 Çin vatandaşının tespit edildiğini belirtti. Çinlilerin sınır polisi tarafından bir süre bekletildiğini ifade eden Muhyiddin, "Malezya'nın, koronavirüsün yayılmasını önleme amaçlı Çin'in Hubey eyaletinden ülkeye gelen ziyaretleri durdurma kararı kapsamında 14 kişi, ülkelerine geri gönderilmiştir." dedi. Muhyiddin ayrıca bundan önce Malezya'ya gelen Çinli turistlere uygulanan vize uzatma kolaylığının, tedbir amaçlı geçici olarak durdurulduğunu ifade etti. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ise yaptığı açıklamada, Vuhan'da yaşayan Malezyalıların tahliye süreci için Çin hükümetiyle diyalogların sürdüğünü belirtti. Mahathir, "Ülkeye dönen Malezyalılar, koronavirüsten etkilenmedikleri doğrulanana kadar 14 gün karantinaya alınacaklar." diye konuştu. Öte yandan Malezya'nın Johor eyaletinde 47 yaşındaki Çinli turiste koronavirüs teşhisi konuldu. Hastanın, bundan önce koronavirüs tespit edilen Çinlilerle beraber Malezya'ya geldiği açıklandı. Son teşhisin ardından Malezya genelinde koronavirüs vaka sayısı 8'e yükseldi. AA

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