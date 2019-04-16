Meksika'da gizli mezarlar bulundu

Meksika'nın Sonora ve Jalisco eyaletlerinde gizli mezarlarda 45 ceset bulundu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, 30 cesedin Sonora'nın Cajeme bölgesinde, 15 cesedin de Jalisco'nun Guadalajara kentinde bulunduğu belirtildi. Cesetlerin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Meksika'da gizli mezarlar genellikle uyuşturucu çeteleri tarafından kurbanlarının cesetlerini saklamak için kullanılıyor. Meksika'da güvenlik sorunu önlenemiyor Meksika İçişleri Bakanlığından geçen yıl yapılan açıklamada, 2018'in ilk 6 ayında ülkede 15 bin 973 cinayet işlendiği, bu sayının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttığı ifade edilmişti. Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı Kurumunun 2017 raporuna göre, dünyanın en tehlikeli 10 kentinden 5'i Meksika'da bulunuyor. AA

Okunma Sayısı: 320

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.