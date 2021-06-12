Meksika nüfusunun dörtte biri koronavirüse yakalandı

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen Latin Amerika ülkelerinden Meksika'da 126 milyonluk nüfusun dörtte birinin hastalığa yakalandığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 2020 Beslenme ve Sağlık Anketi'nin sonuçlarına göre yaklaşık 31,1 milyon Meksikalıya virüs bulaştı.

13 bin 910 hanede 17 Ağustos ile 14 Kasım 2020 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilen kamuoyu yoklaması aralık ayında açıklanan ön verileri de böylece teyit etmiş oldu.

Resmi rakamlara göre on 24 saatte 3 bin 282 yeni vakanın kaydedildiği ülkede pandemiden ölenlerin sayısı ise 243 artışla 229 bin 823'e ulaştı.

'Gerçek rakamlar açıklananın yüzde 60 üzerinde'

Fakat resmi rakamların gerçeği yansıtmadığı iddia edilen ülkede hastalığın yol açtığı zararın ve ölüm sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor. Kamuoyu yoklamasından ayrı şekilde mart ayında gerçekleştirilen diğer bir araştırmada da Meksika'daki gerçek ölüm sayısının açıklanandan yüzde 60 daha yüksek olduğu belirtilmişti.

Bu çalışmanın ardından Meksika Sağlık Bakanlığı, kendi sitesindeki koronavirüs kaynaklı ölüm rakamlarını revize ederek yeniden yayımlamıştı.

Ulusal sağlık otoritelerinin yanı sıra muhalefet, hükümetin pandemiyle mücadelesini ve aldığı önlemleri sık sık eleştiriyor.