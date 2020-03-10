Merkel'den Libya için diplomasi çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Halife Hafter ile Berlin'de görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Merkel, "Libya'daki çatışmalar askeri yolla çözümlenemez" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Berlin'de öğle yemeğinde bir araya geldi. Libya'daki son durumun değerlendirildiği görüşmede siyasi sürecin başarılı olabilmesi için askeri çatışmaların durdurulmasının önemi ele alındı. 'ÇATIŞMALAR ASKERİ YOLLA ÇÖZÜMLENEMEZ' Görüşmeyle ilgili olarak Federal Hükumet Basın ve Enformasyon Dairesi (BPA) tarafından yapılan yazılı açıklamada Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'da taraflar arasındaki çatışmaların askeri bir çözümle çözülmesinin mümkün olamayacağı, Berlin konferansının kararları doğrultusunda ateşkesin sağlanması ve siyasi sürecin ilerlemesi barışın gelmesi için en doğru yol olduğu, Hafter'e bir kez daha söylendiği bildirildi.

Okunma Sayısı: 182

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.