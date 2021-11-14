Merkel: Önümüzde zor haftalar var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık video podcastında Almanya’da artan koronavirüs vak’a sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Önümüzde çok zor haftalar var” diye konuşan Almanya Başbakanı, bir kez daha herkesi koronavirüs aşısı olmaya çağırdı. Bir yıl önce de durumun çok ciddi olduğunu ancak şimdi aşılara ulaşma imkanı bulunduğunu hatırlatan Merkel, “Bu imkânı hemen kullanmalıyız, hızlı bir şekilde kullanmalıyız. Sizden rica ediyorum; Siz de katılın ve yakınlarınızı, arkadaşlarınızı ikna etmeye çalışın” dedi.

Her koronavirüs hastasının en iyi şekilde tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, her hasta için de hastanelerde yer ve personel olması gerektiğini ifade etti. DW’deki habere göre Angela Merkel, “Ancak tam da bu koronadan ağır şekilde etkilenen bölgelerde mümkün değil. Üniteler dolu ve hastaların başka yerlere nakledilmesi gerekiyor. Ameliyatlar iptal ediliyor. Henüz geçen pandemi kışının etkilerini üzerinden atamamış olan doktorlar ve sağlık personeli sınırlarının eşiğine gelmiş durumda” dedi.