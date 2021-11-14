"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Merkel: Önümüzde zor haftalar var

14 Kasım 2021, Pazar 18:48
Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık video podcastında Almanya’da artan koronavirüs vak’a sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Önümüzde çok zor haftalar var” diye konuşan Almanya Başbakanı, bir kez daha herkesi koronavirüs aşısı olmaya çağırdı. Bir yıl önce de durumun çok ciddi olduğunu ancak şimdi aşılara ulaşma imkanı bulunduğunu hatırlatan Merkel, “Bu imkânı hemen kullanmalıyız, hızlı bir şekilde kullanmalıyız. Sizden rica ediyorum; Siz de katılın ve yakınlarınızı, arkadaşlarınızı ikna etmeye çalışın” dedi.

Her koronavirüs hastasının en iyi şekilde tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, her hasta için de hastanelerde yer ve personel olması gerektiğini ifade etti. DW’deki habere göre Angela Merkel, “Ancak tam da bu koronadan ağır şekilde etkilenen bölgelerde mümkün değil. Üniteler dolu ve hastaların başka yerlere nakledilmesi gerekiyor. Ameliyatlar iptal ediliyor. Henüz geçen pandemi kışının etkilerini üzerinden atamamış olan doktorlar ve sağlık personeli sınırlarının eşiğine gelmiş durumda” dedi. 

Etiketler: Merkel
Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bulgaristan seçimleri ikinci tura kaldı

    21 bin 624 yeni vaka daha

    "Salgın bitti algısı yanlış"

    Avustralya’da Nur derslerine yoğun ilgi

    "Kırılgan gezegenimiz pamuk ipliğine bağlı"

    Ömer Yavuzyiğitoğlu duâlarla anıldı

    İngiltere Genelkurmay Başkanı'ndan 'Rusya'yla savaş' açıklaması

    Türkiye'de tutuklanan İsrailli çift için İsrail devreye girdi

    Avusturya'da aşı olmayanlar karantinaya alınacak

    Kaddafi'nin oğlu başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

    FBI'ın e-posta sistemine siber saldırı

    Rusya, Hindistan'a S-400 sevkiyatına başladı

    THY'den öğretmenlere yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim

    "ABD Ordusu, Suriye'de 64 sivilin öldüğü saldırının üstünü örttü"

    Hani paranın itibarı milletin itibarıydı

    Kılıçdaroğlu’ndan “helalleşme” kararı

    Mızrak çuvala sığmıyor

    Gençler katılımcı demokrasi istiyor

    Halkın 5’te 1’i yeterince ısınamıyor
    📷

    'Bu ayvadan yiyen elma yemeyi bırakıyor'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hakka hizmet iddiasındakiler, daha neyi bekliyorsunuz?
    Misbah ERATİLLA

    Lâdikli Ahmet Ağa ve Bediüzzaman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Mevziler el mi değiştiriyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    Şahabeddin Ünlü
    Adnan NACİR

    WhatSevapp
    Mehmet KARA

    Kutuplaştırmada herkes karşısındaki suçluyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    La ikrahe fid din
    Risale-i Nur'dan

    Bâkî bir hüsün, fânî bir müştaka razı olamaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.