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22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Merkel ve Macron: Ateşkes sağlanmalı

22 Şubat 2020, Cumartesi 17:30
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ‘İdlib’de ateşkesin sağlanması gerektiğini’ söyledi.

İki lider, Brüksel’de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nin ardından gazetecilerle konuştu. Merkel, İdlib’deki durumun hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ettiğini söyledi. İdlib’de ateşkesin sağlanması ve siyasi çözümün bulunması için ısrar ettiklerini belirten Merkel, yüzbinlerce insanın umutsuzluk içinde ve insani olarak zor durumda olduklarını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “(Almanya Başbakanı Angela) Merkel ve bana göre (İdlib’deki) durum derhal ateşkes sağlayarak çözülür. Bunu Rusya ve Suriye’den istedik” dedi. Sputnik’in haberine göre, Macron, “İdlib’de insani felaket yaşanıyor. Rusya destekli Esad (İdlib’de) ilerliyor” ifadesini kullandı. Macron, “İdlib’de askeri tansiyonun yükselme riski bulunuyor. Dün iki Türk asker hayatını kaybetti. Daha önce de onlarcası yaşamını yitirdi. Çok riskli bir durum. Bu durum göç krizine de götürebilir” değerlendirmesinde bulundu. 

 

Etiketler: Merkel, Macron, ateşkes
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