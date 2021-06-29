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30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Miami'deki kurtarma çalışmaları 6. gününde: Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

29 Haziran 2021, Salı 23:00
ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 11'e yükselirken, enkaz altında olduğu düşünülen 150 kişiden hala haber alınamıyor.

Kurtarma çalışmaları 6. gününe girerken yetkililer, köpeklerin yanı sıra termal kamera, radar ve sonar cihazlarının da kullanıldığı arama ve kurtarma çalışmalarının hava şartları ve yıkıntılar arasından canlı insan bulma titizliği nedeniyle beklenildiğinden daha yavaş ilerlediğini kaydediyor.

Kayıp 150 kişinin yakınları yetkililerden haber bekliyor.

Şehir ve eyalet yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, ailelere kayıp yakınları için hala ümitli olmaları gerektiğini, çöken binada arama ve kurtarma çalışmalarının son hızla devam ettiğini söyledi.

Eyalet İtfaiye Sorumlusu Jimmy Patronis, İsrail ve Meksika’dan timler de dahil 300’den fazla acil kurtarma ekibinin gece gündüz çalıştığını aktararak, "Kasırga dışında Florida’da en fazla görev gücünün oluşturulduğu olay bu." dedi.

Miami-Dade İtfaiye Şefi Ray Jadallah da kurtarma çalışmalarının düşünüldüğü kadar kolay olmadığını, ekiplerin çökmenin ardından çıkan yangın sonrası birbirine girmiş erimiş çelik ile beton yığını arasında hassasiyetle kayıp kişileri aradığını ifade etti.

Arama çalışmalarında köpeklerin ve kameraların da kullanıldığını kaydeden Jadallah, 135 dairelik bina yığınına erişimin bir gecede mümkün olmadığının anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü

Surfside şehir yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, binanın çatlayan kolonları ile ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık bir tamirat gerektiğini kaydetmişti.

Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran Perşembe 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Biden, 1 Temmuz'da Florida'da çöken binanın bulunduğu yere gidecek

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Florida'da 24 Haziran'da çöken ve 11 kişinin öldüğü 13 katlı binanın bulunduğu Surfside bölgesini 1 Temmuz'da ziyaret edecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden ve eşi Jill Biden'ın 1 Temmuz'da Florida'nın Miami kentine bağlı Surfside bölgesini ziyaret edeceği bildirildi.

Biden'ın ziyarette çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını da yerinde incelemesi bekleniyor.

AA

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