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11 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Morales istifa etti

11 Kasım 2019, Pazartesi 01:17
Bolivya Devlet Başkanı Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurdu.

Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istedi.

 

Kaliman, bildiride şunları kaydetti:

"Ülkede artan çatışmalar karşısında halkın güvenliğini sağlamak, hayat hakkını güvence altına almak adına şiddetin durulmasına müsaade etmesi, Bolivya'nın iyiliği ve istikrarın korunması için Devlet Başkanı Evo Morales'e istifa etmesini öneriyoruz. Halka ve gösteri düzenleyen kesimlere de kardeşler arasındaki anlaşmazlığın kan dökülmesine ve ailelerimizin üzülmesine neden olmaması için şiddet olaylarına son vermelerini talep ediyoruz."

Morales görevi bıraktı

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurdu.

Yerel basında, Sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kenti Başkanı Luis Fernando Camacho öncülüğündeki muhalif göstericilerin Morales'e istifa mektubu vermek için devlet başkanlığı binasına girdiği ve başkanlık uçağının havalandığı bilgisi yer aldı.

Haberlerde, Bolivya Devlet Başkanlığı uçağının El Alto Uluslararası Havaalanı'ndan havalandığının görüldüğü ancak Morales'in uçağın içinde olup olmadığı doğrulanmadığı bildirildi.

Şiddet eylemleri istifa getirdi

Öte yandan, evi yakılan ve ailesi saldırıya uğrayan Madencilik Bakanı Cesar Navarro ve Temsilciler Meclisi Başkanı Victor Borda'nın yanı sıra Hidrokarbonlar Bakanı Luis Alberto Sanchez ve iktidardaki Sosyalizm Hareketi Partisinden üç milletvekili istifa etti.

Navarro, katıldığı bir radyo programında, "Bakan olarak istifamı sunuyorum. Şiddet hayatımızı mahvetmemeli. Çok üzücü bir durum. Bu oldukça kişisel bir karar ama bizim hayatımız sevdiklerimizin etrafında dönüyor ve sahip olduğumuz en güçlü ve güzel şey sevdiklerimizdir." dedi.

Navarro'nun Potosi şehrindeki evi öğle saatlerinde muhalifler tarafından ateşe vermiş ve yakınları saldırıya uğramıştı.

Bolivya Hidrokarbonlar Bakanı Luis Alberto Sanchez de sosyal medya hesabından istifa mektubunu yayımladı. Sanchez, "Bugün, hiç olmadığı kadar ülkenin birlik ve sosyal barış yoluna dönmesine ihtiyacımız var. Ulusal refahı ve hayat hakkına saygıyı düşünerek Hidrokarbonlar Bakanlığı görevimden istifa ettiğimi duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Evo Morales'in lideri olduğu iktidardaki Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) mensuplarına karşı başlayan şiddet olayları nedeniyle MAS'dan üç milletvekili de istifa etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Victor Borda da Potosi'deki evinin ateşe verilmesi ve kardeşi Marco Borda'nın kaçırılması üzerine istifa ettiğini duyurdu.

Bolivision adlı televizyon kanalına konuşan Borda, "Temsilciler Meclisi görevimden geri dönüşü olmayan bir şekilde istifa ediyorum ve şiddet olaylarının durulmasını diliyorum. Evimi işgal edip ateşe verdiler. Bunun da ötesinde ailemle hiçbir alakası olmamasına rağmen kardeşimi rehin aldılar." ifadelerini kullandı.

Borda, başkanlık görevinin yanı sıra MAS milletvekilliğinden de istifa ettiğini belirtti.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve Morales'in yüzde 47,8 ile kazandığı seçimlerde, muhalefet "hile" yapıldığı iddiasıyla tüm ülkede protesto gösterileri düzenlemesini istemiş, gelişmeleri darbe girişimi olarak niteleyen Morales de destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Ülke geneline yayılan ve 3 kişinin öldüğü şiddet eylemlerinde, yaklaşık 400 kişi yaralanmıştı.

Morales, sabah saatlerinde yaptığı basın toplantısında, Amerikan Devletleri Örgütünün denetlediği ve süreçte bazı düzensizliklerin olduğunu belirttiği seçimlerin ve seçimleri düzenlemekten sorumlu Yüksek Seçim Mahkemesinin yenileneceğini duyurmuştu.

Seçimlerin yenilenmesi için günlerdir gösteriler düzenleme çağrısı yapan seçimlerin mağlubu Carlos Mesa ise bunu kabul etmemiş ve Morales'in katılmadığı seçimler yapılana kadar destekçilerine sokak gösterilerine devam etme çağrısında bulunmuştu.

AA

Etiketler: bolivya, morales, istifa
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