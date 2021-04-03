Myanmar'da polis karakoluna saldırı: 7 ölü

Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestocuların bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 7 polis öldü.

Myanmar Now sitesinde yer alan habere göre, Saging eyaletine bağlı Tamu kentindeki bir polis karakolu, cuntaya karşı çıkarak protestoculara katılan polis memuru Thang Hou Gin ve beraberindeki protestocuların saldırısına uğradı. El yapımı patlayıcı maddelerle karakola saldıran protestocular, 6 polisi öldürdü. Kısa süre sonra çatışmalara Myanmar ordusunun müdahale etmesi sonucu darbe karşıtı polis memuru Gin öldürülürken, çatışmaya katılan protestoculardan bazıları yaralandı. AA

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