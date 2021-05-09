Myanmar'da polis karakoluna saldırı

Myanmar'ın Hindistan sınırındaki Chin eyaletinde, darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Chinland Savunma Kuvvetleri, bir polis karakolunu ateşe verdi.

Chinland Savunma Kuvvetleri (CDF) sözcüsü, eyalete bağlı Surkhua kentinde bulunan bir polis karakoluna dün sabah baskın düzenlediklerini açıkladı. Baskın sırasında karakolda bulunan 11 polis ve 4 askerin kaçtığını iddia eden yetkili, karakoldaki mühimmatı ele geçirdikten sonra binayı ateşe verdiklerini aktardı. CDF'nin iddialarına karşı Myanmar ordusundan bir açıklama yapılmadı. Chinland Savunma Kuvvetleri, 1 Şubat askeri darbesinin ardından, protestocuları Myanmar ordusuna karşı savunmak üzere kurulmuştu.

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