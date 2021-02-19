Myanmar’daki darbeci askerlere “yaptırım” kararı

İngİltere’nİn, Myanmar’da sivil yönetime darbe yapan askerlere yönelik yaptırım kararı aldığı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Myanmar ordusunun ve polisinin yaşam hakkı, toplanma, ifade hürriyeti gibi temel insan haklarını ihlâl ettiği ve keyfi tutuklamalarda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Myanmar Savunma Bakanı General Mya Tun Oo, İçişleri Bakanı Korgeneral Soe Htut ve İçişleri Bakan Yardımcısı Korgeneral Than Hlaing hakkında temel insan haklarını ihlâl ettikleri gerekçesiyle yaptırım kararı verildiği kaydedildi. Yaptırım kararı kapsamında darbeden sorumlu tutulan 3 askerin varlıklarının dondurulacağı ve bunlara seyahat yasağının uygulanacağı ifade edilen açıklamada, Myanmar Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu ile diğer siyasilerin keyfi tutuklanması kınandı. AA

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